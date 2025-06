Notte Rosa 2025 la festa continua tra Riccione e Rimini Dagli show di danza e musica al festival delle serie tv

La Notte Rosa 2025 infiamma ancora la Riviera Romagnola, tra Rimini e Riccione, regalando un weekend di pura magia. Tra spettacoli di danza, concerti indimenticabili e il festival delle serie TV, l’estate entra nel vivo con un’energia contagiosa. Gli scatti più belli e i momenti più iconici raccontano una festa che continua a sorprendere, coinvolgendo appassionati e ospiti da tutta Italia e oltre. La magia della Notte Rosa non si ferma qui, ecco cosa aspettarsi.

Rimini, 22 giugno 2025 – La Notte Rosa 2025 si prende il weekend e continua a infiammare la Riviera romagnola tra Rimini e Riccione. Tanti eventi, ospiti, protagonisti per l'estate che entra nel vivo, ecco alcuni dei momenti più iconici e degli scatti più belli in arrivo da spiagge e locali. Notte Rosa 2025, le foto della magia tra Riccione e Rimini Un'ondata di musica, entusiasmo e divertimento ha attraversato la Romagna, dal mare alla collina, lungo un weekend che resterà nella memoria. Con circa 200 eventi distribuiti in 30 Comuni (in tutta la Riviera), la ventesima edizione della Notte Rosa ha confermato – e forse superato – tutte le aspettative.

Riccione accende la Notte Rosa con una festa esplosiva in Piazzale Roma! Dalle 21:30, si apre una serata imperdibile per tutte le età con le leggendarie hit del passato e i successi di oggi.

