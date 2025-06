Notte Romantica successo per la decima edizione nei Borghi più Belli d’Abruzzo e Molise

La decima edizione della Notte Romantica, consacrata come un evento imperdibile, ha conquistato il cuore di migliaia di visitatori nei Borghi più belli d’Italia e all’estero. Con 221 adesioni da tutto il mondo, tra Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Giappone e Bosnia Erzegovina, questa serata ha trasformato i paesaggi incantevoli in un palcoscenico di emozioni e magia. Un successo che dimostra come l’amore per la bellezza e la cultura possa unire le persone in una notte indimenticabile...

Una riuscitissima decima edizione della Notte romantica dei Borghi più belli d'Italia, ben 221 adesioni a livello nazionale e anche all'estero, con i Borghi più belli di Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Giappone, Svizzera e Bosnia Erzegovina hanno celebrato insieme a noi la notte romantica.

Torna la Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia: dove andare sabato 21 giugno per la notte più magica dell'anno - Il 21 giugno, nel cuore del solstizio d’estate, torna la magica Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, un’occasione unica per immergersi in atmosfere suggestive tra luci soffuse, candele e sapori autentici.

Grazie per aver reso magica la Notte Romantica 2025 nei Borghi più belli del Friuli Venezia Giulia. (Mancano tre appuntamenti ancora, a fine post tutte le informazioni)! Musica, parole, emozioni e bellezza hanno attraversato i nostri straordinari Borghi, tras Vai su Facebook

"La Notte Romantica nei borghi più belli del Friuli Venezia Giulia valorizza storia, bellezza e tradizione. Un’occasione unica per scoprire l’anima autentica della nostra regione”. Così oggi @SergioBini68 a Udine. https://tinyurl.com/2puhbsny Vai su X

