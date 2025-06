Notte di fuoco | volontari e vigili del fuoco impegnati su due incendi

Notte di fuoco a Castel Volturno: volontari e vigili del fuoco sono stati impegnati in due interventi cruciali per domare gli incendi di sterpaglie che hanno minacciato la zona. Con l’estate alle porte, i roghi tornano a mettere a rischio sicurezza e ambiente. La protezione civile locale ha prontamente informato sulla situazione, evidenziando l’importanza della collaborazione e della prevenzione per contrastare questa minaccia sempre più ricorrente.

Con l'arrivo dell'estate torna la piaga dei roghi di sterpaglie. Nella serata di sabato, in poche ore, si sono registrati due incendi a Castel Volturno. Il primo in località Ischitella, il secondo a Marina di Bagnara. A renderlo noto è stata la protezione civile castellana attraverso i propri.

In questa notizia si parla di: fuoco - incendi - notte - volontari

