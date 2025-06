Notte Celeste weekend tra salute e allegria

Notte Celeste torna a illuminare il cielo di Castrocaro, un evento che unisce tradizione e allegria in un’esplosione di colori e sorrisi. Dal 27 al 29 giugno, la città delle terme si trasforma in un palcoscenico di benessere e convivialità, celebrando l’estate con musica, eventi e momenti di relax. L’edizione 2025 promette ancora più emozioni: un’occasione imperdibile per vivere un weekend indimenticabile tra salute, divertimento e autentica ospitalità.

Torna a tingersi di azzurro etereo il cielo sopra Castrocaro: da venerdì 27 a domenica 29 giugno la città del Campanone ospiterà la Notte Celeste, l’ormai tradizionale festa delle località termali dell’Emilia – Romagna. Un evento che si rinnova ogni dodici mesi all’esordio dell’estate, un appuntamento da vivere tra benessere, salute, allegria e convivialità. Anche l’edizione 2025 della manifestazione, la dodicesima, si preannuncia ricca di opportunità per tutti i palati. Si parte venerdì con l’open day delle Terme: dalle 7 alle 18 si potrà accedere gratuitamente alle cure inalatorie e conoscerne i benefici terapeutici e preventivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Celeste, weekend tra salute e allegria

