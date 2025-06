Non voglio mica laguna | gli anti-Bezos di Venezia contro il parco giochi per ricchi

Venezia, città di storia e magia, si trova al centro di un vivido scontro tra tradizione e modernità. Mentre una folla determinata marcia contro il parco giochi per ricchi, lo sguardo ironico si posa sullo spettacolare yacht di Jeff Bezos, simbolo di un mondo distante dalle sue origini. Tra proteste e l’arte di Milo Rau, Venezia si presenta come un palcoscenico di contrasti che chiedono di essere ascoltati.

La folla molto radical che a Venezia, di venerdì, marciava compatta verso lo spettacolo del grande regista del momento, lo svizzero Milo Rau, al Teatro delle Tese all’Arsenale con il magnifico The Seer, guardava ironica il “Koru”, lo yacht di Jeff Bezos – una specie di nave, pare lungo 127 metri – appena arrivato e attraccato lì vicino. Si dice costi mezzo miliardo di dollari: progetto degli olandesi Dykstra Naval Architects, interni dello studio britannico Mlinaric, Henry & Zervudachi, incorso in un curioso incidente: ha utilizzato, per l’arredo, elementi in teak proveniente dal Myanmar, in violazione del regolamento europeo, e sembra che Bezos abbia dovuto pagare una multa salata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Non voglio mica laguna: gli anti-Bezos di Venezia contro il parco giochi per ricchi

In questa notizia si parla di: bezos - venezia - voglio - mica

Luca Zaia: «Voglio che Bezos venga accolto a braccia aperte a Venezia. Assurdo protestare contro chi sceglie la città per celebrare il suo matrimonio» - Luca Zaia si schiera con entusiasmo a favore di Jeff Bezos, sottolineando l'importanza di accogliere con calore questa prestigiosa visita a Venezia.

Nessun regalo, ma un contributo per la salvaguardia della città: sarebbe questo il contenuto della lista di nozze della coppia Jeff Bezos e Lauren Sanchez, sposi la prossima settimana a Venezia. #rassegnastampaVND Vai su Facebook

Non voglio mica laguna: gli anti-Bezos di Venezia contro il parco giochi per ricchi; Bezos, Brugnaro: «Non so se avrò il tempo di incontrarlo o se ce l'avrà lui ma è un onore che abbiano scelto V; Fiordaliso e l'amore con Enzo Malepasso: «La moglie mi chiamò dopo il funerale e mi disse: Ti ha aspettata fin.

Jeff Bezos e Laura Sanchez, i segreti del matrimonio a Venezia: la cifra folle, la location, gli invitati (con Trump) e gli stilisti - A Venezia cresce l'attesa per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che si terrà in Laguna tra il 24 e il 26 giugno 2025. Come scrive ilgazzettino.it

Jeff Bezos e Lauren Sanchez: nozze da sogno a Venezia - Tre giorni di festeggiamenti, 200 invitati d’élite e una spesa stimata di circa 30 milioni di euro: questi sono i numeri del tanto atteso matrimonio Venezia tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Si legge su msn.com