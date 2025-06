Non si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi Lettera

Nel mondo dell’intelligenza artificiale, valutare ChatGPT con criteri umani può portare a fraintendimenti e delusioni. Come un pesce non giudica la sua capacità di arrampicarsi, così non si dovrebbe misurare l’AI con parametri inadatti. È fondamentale comprendere le sue reali potenzialità e limiti per apprezzare appieno ciò che offre. Scopriamo insieme perché un approccio più equilibrato è la chiave per valorizzare questa straordinaria tecnologia.

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - ChatGPT, una delle espressioni più avanzate dell’intelligenza artificiale, è spesso oggetto di valutazioni inadeguate e distorte. Ecco perché i risultati sono deludenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

