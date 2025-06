Non rispetta il tempo di riposo e provoca incidente camionista sanzionato

Non rispettare i tempi di riposo può mettere a rischio la sicurezza sulle strade, come dimostra l’incidente del 13 giugno sulla Strada Regionale 62 della Cisa. Dopo i rilievi delle forze dell’ordine e gli accertamenti degli esperti di controllo autotrasporto, è emerso che il camionista coinvolto era sprovvisto dei necessari periodi di riposo, comportando una pesante sanzione e un ammonimento per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.

Lo scorso 13 giugno un autoarticolato aveva provocato un sinistro lungo la Strada Regionale 62 della Cisa, nei pressi del casello di Verona Nord. Per i rilievi erano intervenute le pattuglie della polizia locale, con gli specialisti del servizio controllo autotrasporto. E a seguito del controllo.

