Non ero neppure nei titoli di coda | The Apothecary Diaries ha fatto di tutto per evitare spoiler

Non ero neppure nei titoli di coda, ma The Apothecary Diaries ha tutte le carte in regola per sorprenderti senza spoiler. Con soli due episodi rimasti, la saga si avvicina al suo climax, mentre il grande scontro con il Clan Shi si fa sempre più imminente. Shenmei, figura chiave e testimone silenziosa delle trame di potere, si trova al centro di giochi di alleanze e tradimenti destinati a cambiare il destino dell’impero. La suspense è alle stelle: non perdere l’ultima fase di questa avvincente serie!

La seconda stagione di The Apothecary Diaries è ormai agli sgoccioli, con soli due episodi rimanenti mentre si avvicina lo scontro finale con il Clan Shi. Shenmei, figlia del precedente capo clan e moglie dell'attuale, era stata costretta a diventare una consorte dell'imperatore passato, pur essendo promessa sposa a Shishou. Tornata poi al clan solo dopo che Shishou accettò di sposare la figlia ripudiata dell'Imperatore, Shenmei iniziò a pianificare la sua vendetta. Per oltre vent'anni, ha accumulato armi, polvere da sparo e soldati, pronta a rovesciare la famiglia imperiale. Durante tutto questo tempo, Shishou si è limitato a osservare passivamente, incapace di opporsi a Shenmei.

