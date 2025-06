Non è cibo è ASMR | il food secondo TikTok e l’intelligenza artificiale

Nel mondo di TikTok e dell’intelligenza artificiale, il cibo si trasforma in un vero spettacolo visivo: immagini mozzafiato di banane che si frantumano come cristallo e torte scintillanti catturano l’attenzione di milioni. Nulla di commestibile, ma tutto incredibilmente affascinante. Questo nuovo linguaggio visivo sta rivoluzionando il nostro modo di percepire il cibo, portandoci in un viaggio tra arte digitale e sensazioni tattili inesistenti. E la domanda è: cosa ci riserva il futuro?

Una banana che si frantuma come fosse di cristallo, una fetta di torta che scintilla: non c’è nulla di commestibile ma tutto è irresistibilmente attraente. Il cibo tagliato che sembra fatto di vetro è solo l’ultima frontiera visiva creata dall’AI. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Non è cibo, è ASMR: il food secondo TikTok e l’intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: cibo - asmr - food - secondo

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival.

Non è cibo, è ASMR: il food secondo TikTok e l’intelligenza artificiale; Il fenomeno del food porn (da non confondere con il junk food); Blog | Le food challenge su Tik Tok e Instagram: quanto sono pericolose?.

ASMR food: l’orgasmo cerebrale che viene ascoltando persone mangiare - Per quantità pantagrueliche si intende chili e chili di cibo mangiati da una sola persona nell’arco di pochi ... Segnala dissapore.com

ASMR: il cibo sussurrato - Mentre il pianeta si ripulisce dalle emissioni di anidride carbonica e l’Europa vista dall’alto dei satelliti sembra l’impronta digitale della palingenesi ... Secondo targatocn.it