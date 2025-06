Non dobbiamo smettere di sperare In prigione Havel trovò la forza di immaginare il futuro

Anche nelle situazioni più difficili, come in carcere, Havel ci insegna che la speranza è un potente motore di cambiamento. Non è un’illusione passiva, ma una forza capace di alimentare il desiderio di un futuro migliore. Basta lasciarla spegnere dietro le sbarre dei dubbi e della rassegnazione: è il momento di riscoprire il coraggio di immaginare e di agire. Solo così possiamo davvero cambiare le cose.

La speranza non è "l'alibi dei pigri" che non fanno nulla e attendendo che altri si impegnino, mentre intanto sbadigliano un "chissà, speriamo".

