Non c’è solo il turismo Occasione per inserirsi

L’estate si conferma un periodo chiave per il mercato del lavoro, offrendo opportunità che vanno oltre la stagionalità. È il momento ideale per inserirsi in settori dinamici e qualificanti, con molte esperienze che si trasformano in collaborazioni stabili. Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, sottolinea come queste occasioni siano un trampolino di lancio importante per costruire un futuro professionale solido e duraturo, evidenziando il valore di ogni prima esperienza estiva.

L’estate continua a rappresentare uno snodo strategico per il mercato del lavoro. La stagionalità offre un doppio binario: da un lato occupazioni temporanee per chi cerca flessibilità, dall’altro vere e proprie occasioni di inserimento in contesti dinamici e qualificanti. Sempre più spesso, infatti, una prima esperienza estiva si trasforma in una collaborazione stabile nel tempo". Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, è anche presidente di Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro. Un incarico che ricopre per il quarto mandato consecutivo. Com’è cambiato il lavoro estivo negli ultimi anni e qual è il trend che si aspetta per il futuro? "Negli ultimi anni il lavoro estivo ha ampliato la sua funzione: è diventato sempre più un’occasione di rientro o primo ingresso nel mercato del lavoro per soluzioni successivamente più durature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Non c’è solo il turismo. Occasione per inserirsi"

In questa notizia si parla di: turismo - occasione - inserirsi - lavoro

Turismo, da Capri appello sicurezza lavoro e prevenzione incendi - Il turismo a Capri si affida sempre di più ai consulenti del lavoro, che svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza sul lavoro e nella prevenzione incendi.

Lavoro in Calabria, trend positivo trainato da turismo e servizi: il report di Unioncamere - Il rapporto di Unioncamere e Ministero del Lavoro evidenzia un trend positivo nel mercato del lavoro in Calabria, con circa 45.

È stata proclamata un’intera giornata di sciopero generale per venerdì 20 giugno. In base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, verranno garantiti i seguenti servizi essenziali (limitatamente alle scadenze di legge, ove previste): ? Vai su Facebook

Turismo, lavoro e formazione: sul Garda nasce la rete tra scuola e Federalberghi; Offerte di lavoro nel settore turistico pugliese: a Polignano un evento per la ricerca di personale; Lavorare nel turismo culturale: le potenzialità di BeHistory.

"Non c’è solo il turismo. Occasione per inserirsi" - "L’estate continua a rappresentare uno snodo strategico per il mercato del lavoro. Come scrive ilgiorno.it

Turismo, un potenziale non sfruttato per Pil e lavoro - Ma l’occasione non è stata colta e nella stesura del Pnrr ... Come scrive ilmessaggero.it