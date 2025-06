Non ce l' ha fatta la giovane Harley se n' è andata a soli 29 anni

La mondo dello spettacolo e della solidarietà piange la scomparsa di Harley Zuriatti, giovane e promettente figura nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi. A soli 29 anni, Harley ha affrontato con coraggio una battaglia contro il tumore all’utero, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Venerdì scorso, presso l'ospedale di Latisana, si è spenta lasciando un vuoto incolmabile tra quanti le volevano bene. Lascia, oltre al marito Andrea Fiorillo, il ricordo di una vita intensa e piena di speranza.

Harley Zuriatti, 29enne di Palmanova diventata popolare per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, non ce l'ha fatta. Venerdì scorso ha perso la vita, all'ospedale di Latisana, in seguito al tumore all'utero che l'aveva colpita. A darne notizia è stato il marito, Andrea Fiorillo.

