Noi genitori abbiamo rovinato tutto educando alla paura | la confessione di Brunello Cucinelli che ribalta millenni di pregiudizi sui giovani di oggi

In un mondo che da millenni condanna i giovani, Brunello Cucinelli rivela una sorprendente verità: abbiamo educato alla paura e perpetuato stereotipi infondati. Dopo tre mesi di studio e riflessione, l'imprenditore umbro ci invita a riscoprire l'autenticità e il valore delle nuove generazioni, sfatando pregiudizi antichi e aprendoci a un dialogo più aperto e fiducioso. È giunto il momento di cambiare prospettiva e ascoltare davvero i giovani di oggi.

Brunello Cucinelli ha impiegato tre mesi di studio per arrivare a una conclusione che dovrebbe far riflettere ogni adulto: da 5000 anni l'umanità ripete identiche lamentele sui giovani. "Già nell'antica Babilonia, in un vaso vi è scritto il comportamento di giovani", racconta l'imprenditore umbro nell'intervista a Gianluca Gazzoli, rivelando un percorso di ricerca che lo ha portato dall'Egitto antico fino a Boccaccio, passando per Socrate, Seneca e Sant'Agostino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it