Nocera Inferiore bomba nella notte davanti a un bar | si indaga

Momenti di paura hanno sconvolto Nocera Inferiore nella notte, quando un ordigno esploso davanti a un bar vicino all’ospedale Umberto I ha seminato panico e distruzione. L’esplosione, avvenuta alle prime luci dell’alba, ha causato danni ingenti alla struttura, alle vetture circostanti e ha aperto un'indagine per capire le ragioni di questo atto inquietante. La comunità si stringe attorno agli abitanti, sperando in una rapida soluzione del caso.

Momenti di paura nella notte a Nocera Inferiore, dove un ordigno è esploso davanti a un’attività commerciale situata nei pressi dell’ospedale Umberto I. L’esplosione, avvenuta intorno alle 4, ha divelto le tende del locale, mandato in frantumi i vetri e danneggiato una vettura parcheggiata a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nocera Inferiore, bomba nella notte davanti a un bar: si indaga

