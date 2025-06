’No Variante Aurelia’ | I costi sono raddoppiati Qualcuno ci dica perché

Il comitato No Variante Aurelia torna a esprimere forte preoccupazione per i costi raddoppiati del progetto, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’efficienza della gestione da parte di Anas e del Comune. La mancanza di un servizio informativo efficace sta alimentando frustrazione e incertezza tra i cittadini, che chiedono risposte chiare e immediate. È tempo che le istituzioni ascoltino le esigenze della comunità e chiariscano i motivi di questa impennata dei costi.

Il comitato No Variante Aurelia torna a parlare del caso. "A nome di molti massesi, esprimiamo disappunto per la gestione da parte di Anas e Comune, del servizio informazioni per le osservazioni sugli espropri relativi alla Variante Aurelia. Al numero di telefono indicato nell'avviso è difficile parlare con un operatore: quando si ha il contatto, viene risposto di inviare una Pec per la richiesta (che non tutti possiedono). Non sono specificati né tempi né modalità di risposta. In compenso, il cittadino deve rispettare il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per inviare le osservazioni.

