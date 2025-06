No al cellulare in classe Il divieto oggi necessario

In linea di massima vedo questa decisione come un passo importante verso un ambiente scolastico più sereno e focalizzato, ma credo che la vera sfida sia trovare il giusto equilibrio tra disciplina e educazione. Il divieto di cellulare in classe, se accompagnato da iniziative formative efficaci, può diventare un’opportunità per valorizzare il vero scopo dell’istruzione: sviluppare menti critiche e consapevoli, pronte a affrontare il mondo reale.

E si pensa già al prossimo anno: fra le questioni più scottanti, come annunciato dal ministro Valditara, a settembre il cellulare sarà bandito anche dalle superiori. "Tema delicato. Da una parte c’è l’esigenza di aiutare i ragazzi a concentrarsi, a vivere la scuola come spazio reale e non virtuale. Dall’altra, vietare senza educare rischia di essere un gesto sterile", sostiene ancora il professor Andrea Fagiolini. "In linea di massima vedo questa decisione con favore – prosegue -. I telefoni, oggi, sono mondi interi che si portano in tasca. Ci sono messaggi, notifiche continue, video, giochi, social. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "No al cellulare in classe. Il divieto oggi necessario"

