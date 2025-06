Next Gen Awards Stasera i live dei talenti under 30

Stasera a Milano brilleranno i giovani talenti con la prima edizione dei Next Gen Music Awards, un evento dedicato ai musicisti under 30 pronti a conquistare il futuro. Ai Caselli di Porta Nuova, otto promettenti artisti si esibiranno gratuitamente, tra cui Anice, Diss Gacha e Mimí, mentre i prestigiosi ComaCose saliranno sul palco come special guest, premiando i loro preferiti e rendendo questa serata indimenticabile. La musica del domani si presenta oggi—non perdete questa straordinaria occasione!

Arriva a Milano la prima edizione del Next Gen Music Awards, evento ideato per promuovere i talenti musicali under 30 che si svolgerà stasera ai Caselli di Porta Nuova, in Piazzale Principessa Clotilde. Per questa prima edizione gli otto premiati sono: Anice, dile, Diss Gacha, Diego Lazzari, Mida, Mimí, Senza Cri, Maria Tomba, che si esibiranno gratuitamente nel corso della serata. Special guest saranno i ComaCose, che partecipano premiando questa nuova generazione di talenti, oltre ad essere protagonisti della cover di Next Gen magazine. Non un semplice contest, ma un percorso di scouting, che parte dal magazine e si concretizza nell’evento per raccontare come sta evolvendo la scena musicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Next Gen Awards. Stasera i "live" dei talenti under 30

