Newcastle forte interesse per Scalvini | la posizione dell'Atalanta e la verità sul Napoli

Il Newcastle sta puntando forte su Scalvini, un talento emergente dell'Atalanta, per rafforzare la difesa e competere ai massimi livelli. La posizione dell'Atalanta rimane chiara, mentre circolano voci sulla volontà del club inglese di fare un'offerta concreta. Sul fronte Napoli, invece, la verità sui possibili sviluppi resta avvolta nel mistero. Ma cosa significa tutto questo per il calcio italiano e le sue stelle?

Il Newcastle sta cercando di rinforzare la propria rosa, andando a puntare un centrale di difesa del nostro campionato. Come riportato, infatti,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: newcastle - forte - interesse - scalvini

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Newcastle, forte interesse per Scalvini: la posizione dell'Atalanta e la verità sul Napoli; Infortunio grave, torna nel 2025: subito Scalvini per rimpiazzarlo.

Infortunio grave, torna nel 2025: subito Scalvini per rimpiazzarlo - Nella lista dei principali candidati stilata dal Newcastle per sostituire Botman, ecco che in cima appare il nome di Giorgio Scalvini. Si legge su calciomercato.it

Napoli punta Giorgio Scalvini per rafforzare la difesa - Advertising L’interesse del Napoli per Giorgio Scalvini Il Napoli ha manifestato un interesse concreto nell’acquisire Giorgio Scalvini per rafforzare il proprio reparto difensivo, come riportato da Sk ... Come scrive informazione.it