Netanyahu spero in una tregua di due mesi a Gaza

Netanyahu attende una tregua di due mesi a Gaza, sperando che l'azione contro l'Iran acceleri la fine del conflitto. Con parole ferme, il premier israeliano sottolinea come il regime iraniano abbia contribuito a creare la morsa che ora si sta sgretolando e invita Hamas a deporre le armi per porre fine alla crisi. La situazione resta critica, ma l'obiettivo di una soluzione duratura sembra sempre piĂą vicino...

"L'operazione in Iran contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo a Gaza: l'Iran è quello che ha costruito la morsa, e l'intera struttura sta crollando. La guerra a Gaza potrebbe finire oggi se Hamas si arrendesse, deponesse le armi e rilasciasse tutti gli ostaggi, ma si rifiuta di farlo", ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una conferenza stampa preregistrata questa sera. "Spero che l'azione in Iran acceleri ciò che stiamo facendo a Gaza - ha aggiunto -. Attendo la risposta di Hamas. Spero che si possa raggiungere un cessate il fuoco di due mesi, ricevere metĂ degli ostaggi e poi discutere un cessate il fuoco permanente.

