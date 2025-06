Netanyahu ' operazione in Iran apre agli accordi di pace'

Netanyahu apre una nuova era di speranza, annunciando che l'operazione in Iran potrebbe rivoluzionare il panorama internazionale e favorire una vasta espansione degli accordi di pace. Con un sorriso di ottimismo, il premier israeliano sottolinea come le collaborazioni finora considerate irrealizzabili potrebbero diventare realtà , disegnando un futuro luminoso di speranza e dialogo. La domanda ora è: quali saranno i prossimi passi in questa affascinante dinamica geopolitica?

"L'azione in Iran apre opportunità che non possiamo nemmeno immaginare. Vedo un'enorme espansione degli accordi di pace. Vedo collaborazioni che al momento sembrano immaginarie, ma forse abbiamo già capito che non lo sono. Vediamo un futuro luminoso di speranza, collaborazioni e anche di pace". Lo ha detto questa sera in una conferenza stampa preregistrata il premier israeliano Benyamin Netanyahu. In risposta a una domanda sulla possibilità che gli Accordi di Abramo vengano ampliati in seguito agli attacchi all'Iran, Netanyahu ha risposto: "Credo che qui si apriranno opportunità straordinarie. Crediamo nella pace attraverso la forza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu, 'operazione in Iran apre agli accordi di pace'

