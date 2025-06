Netanyahu idolatra Trump nel discorso alla nazione dopo il bombardamento dell' Iran | Sta guidando con coraggio il mondo libero grande amico di Israele - VIDEO

Netanyahu, nel suo discorso alla nazione, ha espresso una stretta ammirazione per Trump, sottolineando come il leader statunitense stia guidando con coraggio il mondo libero e rinnovando il forte legame con Israele. Mentre Cina e Russia condannano l’attacco come violazione del diritto internazionale, Netanyahu sembra incarnare il ruolo di un alleato fedele e deciso. Ma cosa ne pensano realmente gli altri leader e le conseguenze di questa strategia?

La Cina ha fermamente condannato l'attacco; "Violato il diritto internazionale"; stessa posizione per la Russia; "L'Iran è piĂą forte di prima, autogol per Trump non prenderĂ il Nobel per la pace" Netanyahu parla alla Nazione idolatrando Trump dopo il bombardamento dell'Iran: "Sta guidando con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu idolatra Trump nel discorso alla nazione dopo il bombardamento dell'Iran: "Sta guidando con coraggio il mondo libero, grande amico di Israele" - VIDEO

In questa notizia si parla di: iran - trump - netanyahu - nazione

Netanyahu idolatra Trump nel discorso alla nazione dopo il bombardamento dell'Iran: "Sta guidando con coraggio il mondo libero, grande amico di Israele" - passione e determinazione il mondo libero in momenti di crisi. Netanyahu, nel suo discorso alla nazione, esalta l’operato di Trump, sottolineando come la sua leadership sia fondamentale per la sicurezza di Israele e per la stabilità globale.

Netanyahu idolatra Trump nel discorso alla nazione dopo il bombardamento dell'Iran: "Sta guidando con coraggio il mondo libero, grande amico di Israele" Vai su X

Gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, sganciate bombe ’bunker buster’. Discorso del presidente Usa alla nazione: «Ora è il momento per la pace, l’Iran deve accettare la fine di questa guerra». Netanyahu: «Io e Trump diciamo ’prima la forza, poi Vai su Facebook

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA; Israele-Iran, la guerra in diretta | Attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. Netanyahu prega al Muro del Pianto. Crosetto: forte preoccupazione, prossime 48-72 ore delicate. Esplosioni nel nord di Teheran; Operazione “martello di mezzanotte”, gli Usa colpiscono tre siti nucleari di Teheran. L’Iran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz, domani incontro con Putin.

Gli Usa attaccano l'Iran. Trump: "Cancellati i siti nucleari". Netanyahu ringrazia. Araghc... - Dopo le parole, Donald Trump passa ai fatti e a sorpresa nella notte, ha attaccato l'Iran, schierandosi al fianco di Israele dopo 9 giorni di guerra. Scrive msn.com

Guerra Usa-Iran, il sostegno di Netanyahu a Trump in un videomessaggio - Pieno sostegno dal premier israeliano a Donald Trump dopo la decisione di bombardare l'Iran attaccando tre siti nucleari ... Come scrive notizie.it