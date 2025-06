Netanyahu esalta Trump | Una decisione coraggiosa che cambierà la storia

«Una decisione coraggiosa che cambierà la storia». Con queste parole il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lodato l’operazione annunciata da Donald Trump contro i siti nucleari iraniani. In un messaggio diffuso nella mattinata di domenica, Netanyahu ha espresso «profonda gratitudine» al presidente degli Stati Uniti per l’intervento militare, definendolo «un atto decisivo a tutela della sicurezza globale». Il raid statunitense, compiuto nella notte contro gli impianti di Fordo, Natanz e Isfahan, arriva dopo giorni di intensi bombardamenti da parte di Israele sul territorio iraniano, nel tentativo di fermare il programma atomico di Teheran. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Netanyahu esalta Trump: “Una decisione coraggiosa che cambierà la storia”

