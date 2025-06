Netanyahu ' decisione Trump coraggiosa cambierà la storia'

In un mondo in rapido cambiamento, le decisioni audaci plasmano il corso della storia. Recentemente, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lodato il coraggio di Donald Trump per l’attacco agli impianti nucleari iraniani, affermando che questa scelta " cambierà la storia". Con un messaggio di forza e determinazione, Netanyahu sottolinea come, secondo loro, la pace si costruisce prima con la fermezza. E stasera il futuro si scrive con decisioni che lasciano il segno…

In un video appena pubblicato in inglese, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'attacco agli impianti nucleari iraniani. "La decisione di Trump è coraggiosa e cambierà la storia", ha affermato il primo ministro. "Io e il presidente Trump - ha sottolineato - diciamo spesso, 'la pace attraverso la forza'. Prima viene la forza, poi viene la pace. E stasera il presidente Trump e gli Stati Uniti hanno agito con molta forza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu, 'decisione Trump coraggiosa, cambierà la storia'

In questa notizia si parla di: trump - netanyahu - decisione - coraggiosa

Netanyahu: decisione Trump coraggiosa - In un video recentemente diffuso, il premier israeliano Netanyahu ha elogiato il coraggio di Trump per il suo audace attacco agli impianti nucleari iraniani.

Netanyahu e l'idea di colpire Teheran (dal 2009): la decisione lunedì dopo la chiamata a Trump - Dal 2009, Netanyahu ha avanzato l’idea di colpire Teheran, ma solo lunedì ha preso una decisione definitiva dopo una lunga conversazione con Trump.

Trump approva privatamente l'ingresso in guerra degli Stati Uniti al fianco d'Israele, ma attende prima di dare l'ordine finale nella speranza che l'Iran si arrenda per paura. Visto? Proprio come avevo detto. A petto dell'Iran, Israele è uno Stato debolissimo che, n Vai su Facebook

Netanyahu, 'decisione Trump coraggiosa, cambierà la storia'; Netanyahu, 'decisione Trump coraggiosa, cambierà la storia'; Netanyahu, 'decisione Trump coraggiosa, cambierà la storia'.

Netanyahu, 'decisione Trump coraggiosa, cambierà la storia' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Segnala giornaledibrescia.it

Trump muove i bombardieri, Netanyahu spinge: colpire Fordow - 2 invisibili capaci di distruggere la centrale nucleare nella montagna arrivano a Guam. Secondo repubblica.it