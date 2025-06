Netanyahu al Muro del Pianto | Trump contro il male

Il premier israeliano ha pregato per il successo della continuazione della guerra in Iran e per la pace del presidente statunitense. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Netanyahu al Muro del Pianto: "Trump contro il male"

In questa notizia si parla di: netanyahu - muro - pianto - trump

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

“Per la seconda volta, mio figlio Avner ha dovuto annullare il suo matrimonio a causa della minaccia di lanci di missili, un prezzo personale certamente pesante pagato da lui, dalla sua fidanzata e dalla nostra famiglia”. Sono parole di Benyamin Netanyahu, du Vai su Facebook

Netanyahu al Muro del Pianto: Trump contro il male; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Segretario di Stato Rubio: Usa pronti a discutere con Iran sul nucleare civile; Rubio, Usa pronti a discutere con Iran su nucleare civile. Teheran: «Diversi feriti da attacchi ma non contaminati.

Netanyahu al Muro del Pianto: "Trump contro il male" - Il premier israeliano ha pregato per il successo della continuazione della guerra in Iran e per la pace del presidente statunitense ... Come scrive msn.com

Trump in Israele: "Abbiamo chance di arrivare a pace". Primo presidente Usa al Muro del Pianto - Gerusalemme, Trump prega davanti al Muro del Pianto Trump è diventato così il primo presidente Usa in carica a visitare il Muro del pianto ... Scrive repubblica.it