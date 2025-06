Nessun aumento di radiazioni dai siti nucleari colpiti

Nessun aumento di radiazioni è stato rilevato nei siti nucleari iraniani colpiti dalle recenti azioni statunitensi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) rassicura sulla situazione, confermando che al momento non ci sono segnali di emergenza. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, aspettando aggiornamenti ufficiali. L'Organizzazione continuerà a monitorare attentamente la situazione e...

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha detto che non sono stati al momento rilevati segnali di aumento di radiazioni nei siti nucleari iraniani colpiti nelle scorse ore dagli Stati Uniti. Nello stesso messaggio, postato sul social X, l'Aiea ha detto che "non appena saranno.

CONFLITTO IAEA: nessun aumento di radiazioni al di fuori dei 3 siti nucleari bombardati... [Beh, se sai che stai per essere bombardato le centrifughe le hai svuotate, spente ed evacuato il personale... e cmq chi attacca lo sa, basta vedere consumo e

Il direttore della Rivista italiana difesa (RID) a Huffpost: "Israele ha una superiorità enorme, ma l'Iran è un paese grande, con un'estesa struttura militare. Per questo serve l'aiuto diretto americano, e la bomba Mop per distruggere i siti nucleari". Gli iraniani "lanc

