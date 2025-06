Nessun allarme ma allerta massima L' annuncio di Tajani | quali sono i rischi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato un allarme massimo per l’Italia, pur sottolineando che al momento non ci sono segnali diretti di minacce. La crisi in Iran rappresenta comunque un elemento di attenzione, poiché la presenza di forze straniere e tensioni geopolitiche aumentano i rischi potenziali. Mantenere alta la vigilanza diventa fondamentale, anche se al momento la situazione sembra sotto controllo. La cautela resta la nostra migliore strategia.

Rischi per l'Italia "potrebbero esserci, ma non abbiamo segnali diretti". A dichiararlo, parlando con il Tg5 della crisi in corso in Iran, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Iran ha sempre visto l'Italia come un Paese non fra i più ostili, anche se abbiamo sempre condannato la costruzione dell'arma atomica". Quanto ai rischi, "non abbiamo segnali di questo tipo, però ci sono ovviamente perché ci sono presenze americane e presenze israeliane. Le tre ambasciate di Israele sono chiuse, le tre che sono a Roma". "Massima sicurezza per i luoghi i culto ebraici, per i luoghi americani", assicura poi e "dobbiamo lavorare per garantire la sicurezza cibernetica, non è escluso che possano esserci attacchi cibernetici, quindi è stato alzato livello di guardia". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Nessun allarme ma allerta massima". L'annuncio di Tajani: quali sono i rischi

Iran: rischi per l'Italia? Tajani: "Nessun segnale, però massima allerta". America blindata. Stretto di Hormuz: minacce di chiusura - Il contesto internazionale si fa sempre più complesso, tra tensioni nel Golfo e rischi nascosti per l'Italia.

