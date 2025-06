Nell' imbarcazione in avaria comincia a entrare acqua quattro persone tratte in salvo a Portonovo

Nella splendida cornice di Portonovo, quattro persone sono state tratte in salvo da un'imbarcazione in avaria che iniziava a imbarcare acqua. La prontezza della chiamata al 112 ha permesso ai soccorritori di intervenire tempestivamente, dimostrando ancora una volta l'importanza della vigilanza e della preparazione in mare. La loro azione rapida ha evitato il peggio, garantendo la sicurezza di tutti a bordo e confermando l’efficacia dei sistemi di emergenza.

ANCONA – La chiamata è arrivata al numero di emergenza 112 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi in mare. Nella zona di Portonovo è stata infatti segnalata quest’oggi l’avaria di un natante noleggiato, che aveva cominciato a imbarcare acqua. La sala operativa della Guardia costiera di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Nell'imbarcazione in avaria comincia a entrare acqua, quattro persone tratte in salvo a Portonovo

In questa notizia si parla di: avaria - acqua - portonovo - imbarcazione

