Nell’archivio dello Ior c’è un fascicolo segreto su Emanuela Orlandi | la rivelazione del fratello Pietro

I misteri che avvolgono Emanuela Orlandi continuano a inquietare l’opinione pubblica, e ora una nuova rivelazione scuote le acque. Pietro Orlandi, fratello della scomparsa, svela un dettagliato rapporto segreto custodito nell’archivio dello IOR, che potrebbe cambiare il corso delle indagini. Un intricato intreccio di silenzi e segreti che lascia ancora molte domande senza risposta. Ieri, per la prima volta, si è alzato il velo su uno dei capitoli più oscuri della vicenda.

" Nell'archivio dello Ior c'è un rapporto su Emanuela e se lo dico è perché so che è così. Per questo quando all'ex capo della gendarmeria Domenico Giani fu chiesto di fare una ricerca su Emanuela (nel 2012, ndr) l'unico posto in cui gli fu impedito l'accesso fu l'archivio della Banca Vaticana ": a fare questa rivelazione è Pietro Orland i, fratello della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 in un mistero senza fine. Ieri, per ricordare l'anniversario del rapimento di Emanuela Orlandi, dopo 42 anni sono arrivati in Piazza Risorgimento a Roma attivisti da tutta Italia e da tutto il Mondo.