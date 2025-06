Nella cornice della Rocca di Caterina rassegna di divulgazione scientifica per parlare di ematologia

Nella suggestiva cornice della Rocca di Caterina, il 23 giugno si apre un nuovo capitolo della divulgazione scientifica con il secondo incontro di "Ematologia – IRST on the Road". Questa rassegna, giunta alla sua terza edizione, promuove la conoscenza e il dialogo sulle affascinanti sfide dell'ematologia, coinvolgendo esperti e pubblico in un percorso di scoperta che unisce scienza e passione. Un’occasione da non perdere per approfondire un settore fondamentale della medicina.

All’Arena Rocca di Caterina “Emato-Irst on the road”.

