Ndoye-Napoli accordo fatto domani summit col Bologna per chiudere la trattativa

Il futuro di Dan Ndoye si fa sempre più chiaro: il Napoli ha già raggiunto l’accordo con il giocatore svizzero e domani si terrà il summit decisivo con il Bologna per ufficializzare il trasferimento. L’intesa tra le parti sembra ormai vicina, segnando un passo importante nel mercato estivo azzurro. Restate sintonizzati per scoprire se sarà ufficiale: il colpo di mercato che potrebbe fare la differenza in questa stagione!

Il Napoli ha l'accordo con il giocatore svizzero, ora si tratta col Bologna. Sembra sempre più vicino il passaggio di Dan Ndoye dal Bologna al Napoli.

