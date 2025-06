Ndoye e Beukema settimana bollente col Bologna | il Napoli ha in mente due alternative

Settimana bollente per il calcio italiano: il Napoli, protagonista di trattative infuocate con il Bologna, prepara due alternative calde nel caso di fumata nera. Tra strategie di mercato e sogni di rinforzi, i partenopei non si fermano e continuano a muoversi su più fronti. Ma chi sono i papabili per sostituire le trattative fallite? Scopriamolo insieme.

Restano caldissime le due trattative parallele con i rossoblù, ma i partenopei hanno già in mente due alternative in caso di fumata nera: di chi si tratta Il Napoli si muove si più fronti in questo calciomercato. Vi abbiamo parlato di come la società sia attiva per cercare di chiudere con il Liverpool l’arrivo di almeno un rinforzo tra Darwin Nunez e Federico Chiesa, così come resta apertissima la pista Lucca con il sì del giocatore. Contemporaneamente la società azzurra ha avviato da tempo dei contatti costanti con il Bologna per un altro doppio rinforzo. I nomi di Dan Ndoye e Sam Beukema sono da tempo nel mirino degli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye e Beukema, settimana bollente col Bologna: il Napoli ha in mente due alternative

