nave sea watch arrivata a napoli a bordo 70 richiedenti asilo

Oggi il porto di Napoli ha accolto con successo la nave ONG “Sea Watch 5”, arrivata con 70 richiedenti asilo, di cui uno già trasferito a Malta per motivi medici. Un'operazione coordinata senza intoppi, che testimonia l'efficienza delle procedure di soccorso e accoglienza. In un contesto di sfide migratorie complesse, questa giornata si apre come esempio di solidarietà e collaborazione tra istituzioni e organizzazioni umanitarie.

E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, al porto di Napoli, la nave Ong "Sea Watch 5", con a bordo 70 richiedenti asilo. A seguito di un' operazione di evacuazione medica, un migrante è stato trasferito a Malta, riducendo così a 69 il numero complessivo dei richiedenti asilo presenti sulla nave. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Napoli si sono svolte senza criticità, secondo il piano concordato nella riunione preparatoria tenutasi presso il Palazzo di Governo, convocata dal prefetto, Michele di Bari, e hanno coinvolto il Comune di Napoli -Assessorato al Welfare, l'Asl Napoli 1 centro, l'Autorità Portuale, l' Ufficio Sanitario Marittimo, la Protezione civile regionale, le Forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana e la Caritas diocesana.

