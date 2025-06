Nato la guerra in Iran costringe all’accordo | 5% di spese per difesa e sicurezza Superato veto spagnolo

Il conflitto in Iran ha agito da catalizzatore, spingendo gli alleati occidentali a superare le divisioni e a trovare un accordo storico sul budget della difesa. Dopo settimane di trattative intense, i paesi della NATO hanno raggiunto un compromesso che bilancia obiettivi condivisi e autonomie nazionali, dimostrando come la solidarietà internazionale possa essere rafforzata anche in tempi di crisi. Sul tavolo del vertice non c’erano più margini di esitazione, ma una nuova visione comune per la sicurezza globale.

Un compromesso tecnico e diplomatico ha permesso di superare lo stallo interno alla Nato sul nuovo obiettivo di spesa del 5% del Pil per difesa e sicurezza. Dopo settimane di trattative e lo spettro di una spaccatura interna, gli Alleati hanno raggiunto un'intesa che fissa un target politico condiviso, ma riconosce margini di flessibilità nazionale nell'attuazione. Il fattore Iran ha accelerato la convergenza. Sul tavolo del vertice non c'erano solo i numeri, ma l'urgenza del contesto internazionale. L'attacco statunitense ai siti nucleari iraniani — e il rischio di un'escalation regionale — ha agito come fattore catalizzatore nelle ultime ore di negoziato.

