Nato all’Aia la protesta in vista del vertice | centinaia in piazza

Nata all’Aia, la protesta contro la Nato si fa sentire forte e chiara: centinaia di cittadini si sono radunati domenica per esprimere il proprio dissenso verso le spese militari e un possibile conflitto con l’Iran. A due giorni dal vertice che vedrà i Paesi alleati discutere un aumento dei bilanci per la Difesa, il clamore cresce, evidenziando il timore di un’escalation che potrebbe coinvolgere l’intera regione. Sebbene pubblicizzata...

Centinaia di persone si sono radunate domenica all’Aia per protestare contro la Nato, le spese militari e contro un possibile conflitto con l’Iran. La protesta arriva due giorni prima che in un vertice della Nato all’Aia si punterà ad aumentare i bilanci per la Difesa dei Paesi alleati. I Paesi Bassi ospiteranno l’incontro annuale dell’alleanza di 32 nazioni a partire da martedì, mentre i leader si incontreranno mercoledì. Sebbene pubblicizzata come una manifestazione contro la Nato e la guerra a Gaza, ai manifestanti si sono uniti anche iraniani che hanno esposto striscioni con la scritta “No alla guerra con l’Iran”, nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro tre siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato, all’Aia la protesta in vista del vertice: centinaia in piazza

