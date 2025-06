Natalino muore dopo un incidente sulla Casilina è la quinta vittima della strada in poche ore nel Frusinate

Nel cuore del Frusinate, una tragedia si aggiunge alla lunga lista di incidenti stradali: Natalino Iamele, ottantenne, ha perso la vita in un violento scontro sulla Casilina 232. Questa ennesima perdita ci ricorda l’importanza della sicurezza sulle strade e ci spinge a riflettere sulle misure necessarie per prevenire analoghe tragedie. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Quinta vittima della strada in poche ore nel Frusinate. Natalino Iamele è morto a 88 anni in ospedale dopo lo scontro tra due auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

