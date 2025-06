Nasce l’asse Como-Betis Anche Antony nel mirino

Il calciomercato entra nel vivo con il nascere di un asse strategico tra Como e Betis Siviglia, con Antony nel mirino dei lombardi. Il club azzurro cercaper mettersi in carreggiata prima del ritiro del 10 luglio, come desidera Cesc Fabregas, puntando su giovani talenti spagnoli promettenti. L’accordo tra le società si rafforza, con un’amichevole già programmata per il 5 agosto, preludio a una stagione ricca di novità e ambizioni.

Il Como sta cercando di stringere i tempi su vari trasferimenti per avere la squadra più pronta possibile in vista del ritiro del 10 Luglio, come vuole Cesc Fabregas. Si è formato un asse fra i lariani e il Betis Siviglia, tanti sono i giocatori tra gli spagnoli che piacciono al tecnico e corrispondono al profilo ideale dell’allenatore: giovani, forti, futuribili ed allenabili. Le società si sono accordate per disputare un’amichevole il 5 agosto a Cadice, che si giocherà prima del Trofeo Gamper, del 10 agosto contro il Barcellona. Dopo le avances per i due Rodriguez, l’attaccante Jesus e il difensore Ricardo, per Isco e per Ezzalzuoli, è salito l’interesse anche per Antony Matheus Dos Santos (nella foto), fortissimo attaccante di proprietà del Manchester United, ma al Betis, con fine prestito il 30 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net