Nasce Ingegneria Edile per la Sostenibilità | Il Futuro dell’Edilizia si Costruisce al DICEA

Il futuro dell’edilizia si costruisce al DICEA, e ora si apre una nuova era con l’introduzione di Ingegneria Edile per la Sostenibilità. Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale presenta con entusiasmo un innovativo percorso formativo, articolato in laurea triennale e magistrale, guidato dalla Prof.ssa Carmela Gargiulo. Questo programma mira a formare ingegneri pronti ad affrontare le sfide di un mondo in evoluzione, promuovendo edifici più sostenibili e resilienti.

