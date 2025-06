Nasce Infiniti Mondi | Napoli inaugura i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti per l’innovazione creativa e artigianale

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di innovazione con l'inaugurazione dei laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti “Infiniti Mondi”. Questo straordinario hub, aperto lunedì 23 giugno 2025 al Real Albergo dei Poveri, trasformerà il panorama creativo e tecnologico partenopeo, promuovendo metaverso, gaming, storytelling digitale e Web 3.0. Un'occasione unica per potenziare le imprese culturali, creative e artigianali, in un contesto che unisce tradizione e futuro.

Lunedì 23 giugno 2025, alle ore 11.00, il Real Albergo dei Poveri di Napoli apre ufficialmente le porte a un progetto destinato a trasformare il panorama dell'innovazione tecnologica partenopea: si inaugurano i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti "Infiniti Mondi", un hub dedicato a metaverso, gaming, storytelling digitale e Web 3.0, concepito per potenziare la competitività delle imprese culturali, creative e artigianali. Finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito del bando CTE per il supporto allo sviluppo delle tecnologie 5G, il progetto punta a fare di Napoli un polo d'avanguardia, dove tradizione e tecnologia si incontrano per costruire nuove opportunità economiche e culturali.