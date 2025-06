Nasce ’Arzenta football club’ | La capitale del pallone siamo noi

Nasce Arzenta FC, la nuova stella del pallone nella capitale del calcio! Con il taglio del nastro della sede ufficiale, questa società promette di portare entusiasmo e passione nel cuore dell’Argentana, vestendo con orgoglio il tradizionale granata. Dopo anni di dedizione e crescita, l’Arzenta Fc si prepara a conquistare nuovi traguardi in terza categoria, continuando a scrivere la storia di uno sport che unisce comunità e sogni.

Taglio del nastro per la sede della nuova società di football ’Arzenta Fc’. Dalla prossima stagione militeranno in terza categoria. E con questa sono cinque le associazioni calcistiche impegnate, o che si dilettano, in questa pratica sportiva. La new entry vestirà la casacca granata, tradizionale colore che da sempre contraddistingue l’undici principe dell’ Argentana. Che, oggi iscritta alla 2° categoria, negli anni ’60 salì sul 1° gradino del podio nel campionato di serie D, lanciando assi della pedata quali ad esempio Lucio Mongardi, il cui nome è legato allo stadio comunale, oggi in fase di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it