Narciso si specchia nel mostrificio | vede tutto confuso

Narciso si specchia nel mostrificio e vede un’immagine confusa, un riflesso sfocato tra opere d’arte e selfie moderni. Ma è davvero così? La mostra, curata da Cristina Acidini, rivela come il volto dell’artista diventi il suo stesso specchio, tra maschere e realtà virtuale. Un viaggio affascinante nel rapporto tra identità e rappresentazione, che invita a riflettere sulla percezione di sé in un mondo sempre più frammentato e digitale.

Con tante belle opere, si può mettere su una mostra deludente? Altroché! Nello specchio di Narciso Il ritratto dell'artista. Il volto, la maschera, il selfie (a cura di Cristina Acidini,

