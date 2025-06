Napoli si lavora per l’attacco

Napoli si prepara a rinforzare il suo reparto offensivo con decisione e determinazione. L’attenzione è puntata su Dan Ndoye, il cui trasferimento sembra ormai vicino alla conclusione, e su Nunez, considerato l’obiettivo principale per la stagione. Mentre Lucca resta in stand-by, il club azzurro accelera per consolidare un attacco competitivo e all’altezza delle aspettative. Il futuro partenopeo si decide nei prossimi giorni, con l’operazione Ndoye pronta a fare la differenza.

Il Napoli sta cercando di risolvere le situazioni legate al reparto offensivo. Sembrerebbe che l’operazione Ndoye sia in una fase oramai avanzata. Oltre all’esterno svizzero, per l’attacco il Napoli punterebbe decisamente su Nunez. Lui l’obiettivo principale che terrebbe momentaneamente in standby Lucca. Napoli, l’operazione Ndoye. Il Napoli starebbe accelerando per Dan Ndoye. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che domani è previsto un incontro con il Bologna per discutere del trasferimento dell’esterno svizzero, reduce da un’ottima stagione con i rossoblù. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in azzurro, restano da definire gli ultimi dettagli contrattuali e, soprattutto, da trovare l’intesa economica tra i club. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, si lavora per l’attacco

