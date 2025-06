Napoli rivoluzione da dieci acquisti | parte l’era De Bruyne Desiderio Darwin Ndoye in pole

Il Napoli si appresta a vivere un’estate di grandi cambiamenti: l’innesto di Kevin De Bruyne segna solo l’inizio di una rivoluzione che coinvolgerà almeno dieci acquisti. La società azzurra punta a rinforzare la rosa in modo deciso, con obiettivi ambiziosi e nomi di grande spessore, pronti a scrivere una nuova pagina di successi. La rivoluzione azzurra sta per partire: il mercato estivo promette emozioni e sorprese.

"> NAPOLI – Kevin De Bruyne è solo l’inizio. L’operazione a parametro zero che ha portato il fuoriclasse belga all’ombra del Vesuvio è l’antipasto di un’estate caldissima in casa Napoli. Il club azzurro – come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport – si prepara a rinnovare completamente la rosa, puntando a cambiare fino a dieci giocatori in entrata per costruire una squadra più profonda e competitiva, capace di reggere il peso delle quattro competizioni in programma: campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana in formato Final Four. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, rivoluzione da dieci acquisti: parte l’era De Bruyne. Desiderio Darwin, Ndoye in pole

