Napoli protesta a Piscinola contro lo stop della metro | previsti bus ogni 10 minuti

Un pomeriggio di mobilitazione a Piscinola ha acceso le piazze della Municipalità 8, dove residenti, studenti e pendolari si sono uniti per protestare contro lo stop della metro e i tempi di attesa troppo lunghi. Organizzata da Francesca Esposito, questa manifestazione testimonia la determinazione di una comunità che chiede servizi migliori. La loro voce si alza forte, perché il diritto alla mobilità non può essere ignorato.

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio di mobilitazione ha animato la stazione della metropolitana di Piscinola, dove i residenti della Municipalità 8 (che comprende i quartieri di Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia) si sono radunati per protestare contro l’interruzione del servizio della Linea 1 nel tratto Piscinola-Chiaiano-Frullone. La manifestazione è stata organizzata dalla criminologa e scrittrice Francesca Esposito. Al centro della protesta, la richiesta di risposte immediate e interventi concreti: “ La chiusura di un tratto così essenziale – denunciano i residenti – rappresenta un disagio enorme per migliaia di persone, che si sentono sempre più escluse e dimenticate dalle istituzioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, protesta a Piscinola contro lo stop della metro: previsti bus ogni 10 minuti

In questa notizia si parla di: piscinola - napoli - protesta - stop

Campi Flegrei: terremoto di magnitudo 4.4, scossa avvertita anche a Napoli. Poi un'altra di 3,5. Evacuate università e scuole, stop treni - Oggi, alle 12.07, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro nel porto di Pozzuoli.

Piscinola, Chiaiano, Frullone: in arrivo la chiusura estiva della metro linea 1 Dal 23 giugno #ANM fermerà tre stazioni per "manutenzione ordinaria", ma pendolari e residenti dell'area nord insorgono: nessuna data certa d'inizio lavori, solo navette sostitutive gi Vai su Facebook

Metro, protesta a Piscinola contro lo stop della Linea 1. “È linfa vitale per le periferie”; Metro chiusa tre mesi: scatta la protesta del quartiere; Sciopero 20 giugno a Napoli, servizio regolare per ANM: ritardi e cancellazioni per i treni regionali.

Protesta a Piscinola contro lo stop della metro - Pomeriggio di mobilitazione ha animato la stazione della metropolitana di Piscinola, dove i residenti della Municipalità 8 (che comprende i quartieri di Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scamp ... Secondo msn.com

Napoli, protesta dei residenti a Piscinola contro lo stop della Metro - Dal 23 giugno al 15 settembre 2025 le stazioni Anm della Linea 1 di #Scampia, #Chiaiano e #Frullone resteranno chiuse per lavori straordinari ... Da cronachedellacampania.it