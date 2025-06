Napoli per Conte è sacrificabile | Lo hanno chiesto Juve e Milan

Il trionfo in Serie A ha rafforzato il prestigio del Napoli, che ora si prepara a affrontare un’estate di sfide e cambiamenti. Tra le voci di mercato, spicca quella di un sacrificio importante, con Juve e Milan pronte a contendersi uno dei talenti partenopei. La questione è aperta: quale sarà il destino del giocatore e come influirà questa decisione sulla prossima stagione? È il momento di scoprire cosa riserva il futuro per i partenopei e il calcio italiano.

I partenopei lasciano andare uno dei loro giocatori, sfida tra torinesi e milanesi per accaparrarselo Dal finale di stagione, e dall’inizio della sessione di calciomercato, siamo riemersi con nuove certezze, diverse rispetto ai presupposti che più di qualcuno immaginava. Il Napoli non solo si è laureato campione d’Italia, ma, al momento, sembra avere anche tutte le intenzioni e le carte in regola per ripartire in pole position anche per la nuova annata. Dando già in questo un segnale evidente al resto della concorrenza. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it