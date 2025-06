Napoli offerti 18 milioni per Milinkovic-Savic più il prestito con obbligo di riscatto per Ngonge Tuttosport

Il calciomercato in fermento a Napoli e Torino: i azzurri puntano su Milinkovic-Savic e Ngonge per rinforzare la rosa. Con un'offerta di 18 milioni più il prestito con obbligo di riscatto, il Napoli cerca di portare a termine uno scambio strategico con il Torino, dando vita a una trattativa che potrebbe cambiare le sorti delle rispettive stagioni. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il reparto offensivo e il ruolo di portiere.

Il Napoli sta cercando di imbastire uno scambio col Torino tra Cyril Ngonge e Vanja Milinkovic-Savic; agli azzurri servirebbe un secondo portiere, e l’esterno piace molto al tecnico granata Baroni, che lo ha allenato ai tempi di Verona. Continua la trattativa tra Napoli e Torino per lo scambio Ngonge-Milinkovic Savic. Scrive Tuttosport: Per il ruolo di esterno offensivo in pole c’è sicuramente Ngonge, senza spazio a Napoli, che il Torino ha chiesto in prestito con diritto nella trattativa aperta dai campani per Milinkovic-Savic. Il Napoli non vuole pagare la clausola rescissoria di Vanja (19,5 milioni), giacchĂ© andrebbe saldata in un’unica tranche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, offerti 18 milioni per Milinkovic-Savic piĂą il prestito con obbligo di riscatto per Ngonge (Tuttosport)

