Napoli nell’ex Whirlpool nasce il futuro | TeaTek punta al primo computer quantistico con il progetto Italian Green Factory

Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di innovazione con Italian Green Factory, il progetto che mira a realizzare il primo computer quantistico in Italia. Un simbolo di rinascita e progresso, nato nel cuore di via Argine, dove un tempo sorgeva la storica Whirlpool. Felice Granisso, CEO di TeaTek Group, ha annunciato questa ambiziosa sfida durante l’evento al Cnr, sottolineando come Napoli diventi protagonista nel panorama delle tecnologie quantistiche.

“Italian Green Factory punta sull’innovazione: e qui a via Argine, dove un tempo sorgeva la Whirlpool, che puntiamo a realizzare il primo computer quantistico di TeaTek Group”. Lo ha annunciato Felice Granisso, amministratore delegato di TeaTek e Italian Green Factory, a margine dell’incontro ‘Il futuro delle tecnologie quantistiche tra scienza e impresa’, organizzato a Napoli  presso il Cnr dal consorzio NQSTI (National Quantum Science and Technology Institute) alla presenza del presidente del consorzio Claudio Pettinari, del coordinatore scientifico Fabio Beltram e di numerose realtĂ che, su scala nazionale, stanno investendo nell’ambito delle tecnologie quantistiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

