Napoli Ndoye per rinforzare l’attacco | ADL pronto ad un altro maxi-investimento

Napoli accelera sul mercato: Ndoye potrebbe essere il colpo per rafforzare l’attacco partenopeo. L’esterno, apprezzato da Conte per la sua versatilità e intensa presenza in campo, rappresenta una soluzione tattica ideale. La dirigenza azzurra, pronta a mettere sul piatto un maxi-investimento, punta a consolidare la rosa con un profilo in grado di adattarsi a molteplici ruoli e sistemi di gioco. La sfida ora è chiusa: il futuro di Ndoye potrebbe essere a Napoli.

Ndoye è un profilo molto gradito all’allenatore Antonio Conte, che ha espresso apprezzamento per la sua duttilità e intensità di gioco. L’esterno è in grado di coprire più ruoli sulle fasce, risultando efficace sia in fase offensiva che in quella difensiva. La sua capacità di adattarsi a diversi sistemi tattici lo rende un tassello particolarmente . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: ndoye - napoli - rinforzare - attacco

Napoli, Ndoye per rinforzare l’attacco: acquisto da 35 milioni di euro - Il Napoli si prepara a rafforzare il suo attacco con l'acquisto di Ndoye, un talento versatile valutato 35 milioni di euro.

? Ndoye + Sancho: il doppio sogno azzurro Il Napoli accelera per rinforzare l’attacco e vuole chiudere il prima possibile. ? Secondo Sacha Tavolieri (Sky Svizzera): “In programma nelle prossime 24/48 ore un incontro per definire l'accordo con Dan Ndoy Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, le alternative per l’attacco. Lang complementare a Ndoye; Calciomercato Napoli, Beukema e Ndoye obiettivi: il Bologna chiede 35 milioni per l'esterno; Mercato Napoli, Sportitalia annuncia: incontro in corso con gli agenti di Ndoye.

Napoli, Ndoye per rinforzare l’attacco: acquisto da 35 milioni di euro - Ndoye è un profilo molto gradito all’allenatore Antonio Conte, che ha espresso apprezzamento per la sua duttilità e intensità di gioco. Secondo dailynews24.it

Napoli, l’apertura su Ndoye cambia le strategie: si raffredda la pista Lookman - L’apertura del Bologna per Ndoye cambia le strategie del Napoli: salta Scalvini, si raffredda l’interesse per Lookman ... Da calcioatalanta.it