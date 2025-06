Napoli la pista Nunez è ‘merito’ di Conte | ecco perché

Napoli si prepara a una nuova sfida: il possibile arrivo di Nunez potrebbe rivoluzionare il suo attacco, ma la vera priorità rimane il rinnovo di Antonio Conte. Dopo aver celebrato lo scudetto, i tifosi aspettano con trepidazione le mosse di Aurelio De Laurentiis per preservare la squadra vincente e puntare ancora più in alto. Ecco perché la pista Nunez si intreccia con il futuro del tecnico, in un equilibrio delicato e strategico che farà parlare ancora a lungo.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano il possibile arrivo di Nunez. Dopo aver vinto lo scudetto, domani farà già un mese da quella splendida notte del Maradona contro il Cagliari, la priorità del Napoli è stata quella di far restare Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis, di fatto, sa benissimo dell’importanza del tecnico salentino per restare ad altissimo livello anche nella prossima stagione. Anche perché il Napoli dovrà fare ben quattro competizioni. Proprio per questo motivo, di fatto, Giovanni Manna è sulle tracce di giocatori molto importanti. Tra questi bisogna sicuramente inserire Darwin Nunez del Liverpool. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, la pista Nunez è ‘merito’ di Conte: ecco perché

