Napoli | incontro con il Bologna quattro giocatori coinvolti

I partenopei continuano a lavorare sul calciomercato. Nei prossimi giorni possibile un incontro con i felsinei per fare un punto della situazione L’asse Napoli-Bologna è sempre molto caldo. I partenopei in questo momento sono molto attivi sul calciomercato e Manna spera di poter chiudere alcune operazioni in davvero poco tempo. Secondo le informazioni di SportMediaset, prossima settimana potrebbe esserci un incontro fra Manna e la dirigenza felsinea per fare un primo punto della situazione. Il nome che sarà approfondito è sicuramente quello di Ndoye. Lo svizzero ha detto sì a Conte e si attende l’accordo fra i club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it