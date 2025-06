Napoli come può cambiare l'attacco | dall'offerta araba per Lukaku al rilancio per Bonny

Napoli si appresta a rivoluzionare il suo attacco, passando dall’offerta araba per Lukaku al rilancio di Bonny, con l’obiettivo di rendere l’attacco più versatile e imprevedibile. Un cambio di rotta deciso, che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella strategia offensiva azzurra, offrendo ad Antonio molte più opzioni per conquistare la scena. La sfida è aperta: il futuro partenopeo si disegna tra innovazione e ambizione.

L`attacco del Napoli è pronto a cambiare forma e a farlo in maniera drastica. Con l`obiettivo di offrire più soluzioni e più alternative ad Antonio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

